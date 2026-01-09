Tre film e 5 serie tv da vedere questo weekend

Da today.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se desideri trascorrere il weekend in modo piacevole e rilassante, ecco una selezione di tre film e cinque serie TV da non perdere. Questi titoli offrono una varietà di generi e stili, adatti a ogni gusto. Scopri le proposte più interessanti per arricchire il tuo tempo libero e goderti momenti di intrattenimento di qualità.

Cari spettatori, siamo entrati ufficialmente nel 2026 e il mondo dell'intrattenimento è pronto a regalarci tantissime nuove storie.Dunque mettetevi comodi perché in streaming e al cinema arrivano nuovi titoli tutti da scoprire. Ora scegliere spetta a voi.Questa è "Vision - Cosa vedere nel. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend

Leggi anche: Tre film e 4 serie tv da vedere questo weekend

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 5 Gennaio, in prima serata; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 5 gennaio; Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 1° gennaio 2026; Il ragazzo e l'airone, di cosa parla (veramente) il film stasera in tv.

tre film 5 serieQuattro film e tre serie tv da vedere su Prime Video questo weekend (9-11 gennaio) - Numero episodi e modalità rilascio: 8 episodi, uno disponibile ogni settimana fino al finale di stagione il 4 febbraio 2026. today.it

Due film e tre serie tv da vedere questo weekend di Capodanno - Seconda stagione della serie con Christian De Sica e Pietro Sermonti nei panni di Giacomo e Alfonso Bremer, un padre e un figlio che fanno il mestiere più vecchio del mondo. today.it

tre film 5 serie5 Serie “Mind-f**k” che ti faranno dubitare della realtà - fuck da non perdere serie tv che fanno dubitare della realtà ... tvdaily.it

Le 10 migliori serie TV Netflix da guardare subito! 2025

Video Le 10 migliori serie TV Netflix da guardare subito! 2025

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.