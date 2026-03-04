Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti | La guerra in Iran potrebbe durare a lungo

In questa puntata di #DimmiLaVerità, il 4 marzo 2026, Daniele Ruvinetti, esperto di geopolitica, analizza la situazione in Iran e afferma che il conflitto potrebbe proseguire a lungo. La discussione si focalizza sulle dinamiche attuali e sulle possibili evoluzioni della guerra nel paese mediorientale. La trasmissione si concentra sui fatti e sulle dichiarazioni dell’esperto senza approfondimenti o interpretazioni personali.

