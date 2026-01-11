Game Over per i pacchi low cost? Come cambia lo shopping nerd extra-UE nel 2026

A partire dal 2026, le norme sul commercio extra-UE influenzeranno gli acquisti di prodotti a basso costo come action figure, materiali cosplay e gadget provenienti da piattaforme come Shein, Temu e Aliexpress. È importante conoscere i cambiamenti per evitare sorprese e pianificare al meglio gli acquisti online, mantenendo la propria collezione e le strategie di spesa in linea con le nuove regole.

