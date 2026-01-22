Addio al Baffo il primo fan di Davide Van De Sfroos

Se ne va “il Baffo”, il primo e più fedele fan di Davide Van De Sfroos. Con la sua Marina, ha condiviso anni di passione e supporto, seguendo con dedizione il percorso artistico del cantautore. La sua presenza costante rimarrà un ricordo importante per chi lo ha conosciuto, simbolo di un affetto sincero e duraturo nel tempo.

Per tutti era solo “il Baffo”. Nessuno come lui e la sua Marina sono stati accanto a Davide Van De Sfroos in questi anni, seguendo ogni passo della sua carriera. Paolo Bono se ne è andato nella notte dopo una lunga e silenziosa lotta contro un brutto male.Sempre insieme a sua moglie, il Baffo ha.🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Davide Van De Sfroos, al via il tour con la Folkestra: undici tappe in Lombardia, ecco dove Davide Van De Sfroos sta facendo tanti sold out nel suo nuovo tour di concertiIl 23 gennaio prende il via il tour “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, un nuovo progetto musicale dell'artista. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Addio al Baffo, il primo fan di Davide Van De Sfroos. Addio al Guappo Franco Raffaelli, se ne va uno dei simboli della città di PesaroComplicazioni polmonari, Franco Raffaelli è morto in ospedale dove era ricoverato da alcuni giorni. Era un'istituzione con i suoi baffi, la bici e l'immancabile bomber blu ... msn.com Addio Fox, amore mio. Gatto complicato eppure dolcissimo. Ti ho amato per più di 8 anni ma avrei voluto che restassi con noi molto di più. Le tue sorelline ti cercano. E io non trovo pace - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.