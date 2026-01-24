Il mercato dell’Inter ha definito il destino di Pio Esposito, giovane attaccante rivelazione. La società nerazzurra ha preso una decisione chiara riguardo al suo futuro, consolidando il ruolo del giocatore nel progetto tecnico. Con la recente prestazione a San Siro, Esposito si conferma come una delle promesse più interessanti del settore giovanile, e le scelte del club puntano a valorizzarlo ulteriormente nel prossimo campionato.

Mercato Como: no secco al Marsiglia! I lariani fanno muro per la cessione del loro big, ecco cos’è successo nelle ultime ore Mercato Cagliari, colpo Albarracín: l’attaccante del Boston River è in arrivo. Svelati i dettagli Mercato Como: no secco al Marsiglia! I lariani fanno muro per la cessione del loro big, ecco cos’è successo nelle ultime ore Conferenza stampa Allegri pre Roma Milan: «La visita di Cardinale ha fatto piacere a tutti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Inter: deciso il futuro di Pio Esposito. Qual è la posizione dei nerazzurri per l’attaccante, la rivelazione

Inter Lecce 1-0, Pio Esposito entra e porta i nerazzurri in vantaggio: ribolle San Siro al gol dell’attaccanteIn una partita emozionante, l’Inter ha conquistato la vittoria contro il Lecce grazie a un gol di Pio Esposito, entrato dalla panchina.

Leggi anche: Bini si esprime: «Pio Esposito mi fa impazzire. L’Inter deve agire sul mercato in fretta, rinforzando una posizione precisa»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Inter, vertice di mercato: rotti gli indugi, arriva un esterno! Perisic? Ecco cosa si è deciso; Inter-Perisic, c'è l'accordo, ma il Psv fa muro. Ed ecco perché i nerazzurri tiferanno... Bayern!; Mercato Inter, sirene inglesi per Pio Esposito: pronta la contromossa; Vertice tra Chivu, Oaktree e i dirigenti dell'Inter: dal diktat del fondo alla rivoluzione, svelato cosa è stato deciso.

Mercato Inter: è stato deciso il futuro di Pio Esposito. Ecco la posizione del club nerazzurro per l’attaccante, cosa sta succedendoMercato Inter: è stato deciso il futuro di Pio Esposito. Ecco la posizione del club nerazzurro per l’attaccante, cosa sta succedendo La notte di San Siro ha consacrato definitivamente il talento di Fr ... calcionews24.com

Calciomercato Inter, vertice tra Chivu e i dirigenti: subito Perisic, poi il Dibu Martinez!All-in sul croato: il grande ex vuole tornare a casa. L’ostacolo rimane il no del Psv ma cresce il pressing nerazzurro. Al procuratore e al fratello del portiere argentino offerto un biennale da 4 mil ... tuttosport.com

Mercato, Repubblica fa il nome: "In estate il sostituto di Sommer all'Inter può essere..." - facebook.com facebook

Chivu così sul mercato nel post partita di Inter-Pisa x.com