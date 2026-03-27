A otto giornate dalla fine del campionato di Serie A, è stato pubblicato il calendario delle partite di Inter, Milan e Napoli, le tre squadre che competono per la vittoria del titolo. Le partite rimanenti definiranno la possibile assegnazione dello Scudetto, con incontri programmati fino alla conclusione del torneo.

Mancano solo otto giornate al termine della Serie A: ecco il calendario di Inter, Milan e Inter per la corsa Scudetto. Napoli-Milan e Inter-Roma inizia così il calendario delle prime tre in classifica a otto giornate dal termine del campionato di Serie A. L'Inter resta a sei punti di vantaggio sui rossoneri e a setti sui partenopei. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Corsa Scudetto: ecco il calendario di Inter, Milan e Napoli

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