Commissione d' inchiesta per due giorni nelle aree dell' alluvione | Rimane un territorio fragile e alcune opere sono ferme

In due giorni di sopralluoghi e audizioni, la commissione d'inchiesta ha visitato le aree colpite dall’alluvione del 2023. Sono stati analizzati gli interventi di ricostruzione e le opere ancora ferme, mentre si cerca di definire nuove norme per la gestione dei sistemi idrici e del dissesto idrogeologico. Il territorio rimane fragile e necessita di interventi continui.

Come strascico della due giorni della commissione restano anche le polemiche contenute nella lettera dei sindaci della provincia di Ravenna Due giorni di sopralluoghi e di audizioni per capire lo stato dell'arte sulla ricostruzione post-alluvione del 2023 e per approntare nuove norme che semplifichino il governo dei sistemi idrici e del dissesto idrogeologico. E' quanto è stato “portato a casa” dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, presieduta dal parlamentare di Forza Italia Pino Bicchielli, che mercoledì e giovedì ha effettuato diverse visite nei territori di Forlì, Cesena e Ravenna, colpiti dalle alluvioni del 2023-2024. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Commissione d'inchiesta per due giorni nelle aree dell'alluvione: "Rimane un territorio fragile e alcune opere sono ferme" Articoli correlati Alluvione, commissione d'inchiesta in Romagna. FdI: “Sul Lago di Quarto risposta per la sicurezza del territorio”Ha preso il via questa mattina nel Cesenate la missione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico in... Alluvione, commissione parlamentare d'inchiesta in città: "Al lavoro per capire se ci sono state mancanze"Anche il territorio forlivese è stato visitato, nella giornata di oggi, mercoledì, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio... Tutti gli aggiornamenti su Commissione d'inchiesta per due giorni... Temi più discussi: La Flai in audizione nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro Oltre 55.000 le donne vittime di pluriusfruttamento e abusi; Alluvione, la Commissione parlamentare d’inchiesta nel territorio -; Alluvione, commissione d'inchiesta in Romagna. FdI: Sul Lago di Quarto risposta per la sicurezza del territorio; Alluvione, arriva la Commissione d'inchiesta: Poca manutenzione ordinaria, aiutare i Comuni. Commissione d'inchiesta sulle proteste in Nepal del 2025 chiede processo per l'ex premierIl bilancio degli scontri fu di 76 morti e 2.522 feriti. Sotto accusa anche l’ex ministro dell’Interno e l’ex capo della polizia ... avvenire.it Caso Orlandi, Accetti parla per sei ore in Commissione. L’avvocato: È in buona fede, vuole dare spuntiAudizione fiume per Accetti con la commissione d’inchiesta Orlandi-Gregori. Il legale: Versioni riscontrabili, ora indaghi la magistratura. fanpage.it La IV Commissione consiliare punta sugli interventi assistiti con animali nel Piano sanitario 2026-2030. Chiesta attenzione per formazione e sviluppo del settore in Basilicata. x.com La IV Commissione consiliare punta sugli interventi assistiti con animali nel Piano sanitario 2026-2030. Chiesta attenzione per formazione e sviluppo del settore in Basilicata. - facebook.com facebook