Ecco i supermercati più apprezzati dai consumatori | la classifica di Altroconsumo
L’indagine di Altroconsumo, basata su oltre 22.000 opinioni di consumatori, presenta una classifica dei supermercati più apprezzati in Italia. Questa analisi fornisce un quadro chiaro sulle preferenze dei clienti e sulle caratteristiche che influenzano la scelta di un punto vendita. I risultati aiutano a comprendere meglio il panorama della grande distribuzione e le esigenze dei consumatori italiani.
L'indagine di Altroconsumo, che ha coinvolto oltre 22 mila consumatori, mostra la classifica dei supermercati più apprezzati. Primi in classifica NaturaSì, Ipercoop, Esselunga e Coop. Tra i discount Eurospin e Aldi. "Le graduatorie confermano la solidità del sistema distributivo italiano. In cima. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
