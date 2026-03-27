Colleferro Complimenti e tantissimi auguri ad Anna Decinti laureatasi con il massimo dei voti oggi 27 Marzo in Medicina e Chirurgia

Oggi a Colleferro si è laureata in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti. La cerimonia si è svolta presso l'università locale, dove Anna Decinti ha ricevuto il diploma. La laurea rappresenta il risultato di anni di studio e impegno nel settore medico. La famiglia e i conoscenti hanno espresso i loro auguri per questo importante traguardo.

COLLEFERRO – Nella mattinata di oggi, 27 Marzo, Anna Decinti si è brillantemente laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università La Sapienza di Roma. Si è laureata con il massimo dei voti, 110 e Lode, discutendo la tesi dal titolo “Epilessie generalizzate dell’età evolutiva: confronto retrospettivo tra terapie” – Relatore Prof. Alberto Spalice – e contestuale lettura del Giuramento di Ippocrate. Le congratulazioni e gli auguri alla neo dottoressa giungono dalla mamma Katia, dal papà Luca, dal fratello Riccardo e da tutti i parenti e amici. Felicitazioni anche da parte della Redazione e della Direzione di CronacheCittadine.it Cronache Cittadine • Il Giornale n. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Complimenti e tantissimi auguri ad Anna Decinti laureatasi con il massimo dei voti oggi, 27 Marzo, in Medicina e Chirurgia Articoli correlati Colleferro. Tantissimi auguri ad Alejandro Bellizia che oggi, 16 Gennaio, compie 8 anniCronache Cittadine COLLEFERRO – Infiniti auguri di buon compleanno ad Alejandro Bellizia che oggi 16 Gennaio, compie 8 anni. Colleferro. Tantissimi auguri alla piccola Azzurra Mastronardi che oggi, 1 Febbraio, festeggia il suo quinto compleannoCronache Cittadine COLLEFERRO – Tantissimi auguri di buon compleanno alla piccola e bellissima Azzurra Mastronardi che oggi, 1 Febbraio, spegne le...