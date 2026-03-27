Chiesa del Gesù a Roma il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni alle 17 | 30 

Ogni giorno alle 17:30, nella Chiesa del Gesù a Roma, si svolge un evento che si ripete regolarmente. Si tratta di un momento particolare che attira visitatori e fedeli, creando un’atmosfera unica all’interno dell’edificio religioso. La scena si ripete quotidianamente, senza variazioni, offrendo a chi si trova lì un’esperienza costante e riconoscibile.

A Roma c’è una Chiesa molto suggestiva in cui ogni giorno alla stessa ora avviene una sorta di piccolo miracolo. Un appuntamento da non perdere per chi si trova in città e naturalmente per i turisti che visitano la Capitale ogni anno. LEGGI ANCHE: — A Roma c’è un’altra chiesa in cui avviene un piccolo ‘miracolo’: il quadro che appare e poi scompare>> Si tratta della Chiesa del Gesù, sita nella Piazza del Gesù, dove ogni giorno alle 17:30 viene attivato un meccanismo che abbassa una pala d’altare decorata, lunga 6 metri. La Chiesa del Gesù a Roma – Foto: Shutterstock Il piccolo miracolo quotidiano nella Chiesa del Gesù. La sua discesa quotidiana e puntuale, come se fosse un grande sipario, scopre la visuale sulla nicchia in cui è custodita la preziosa statua in argento di Sant’Ignazio da Loyola e dei tre angeli. 🔗 Leggi su Funweek.it

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