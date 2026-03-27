Chicho Lorenzo ha dichiarato che gli infortuni recenti potrebbero portare Marc Marquez a decidere di ritirarsi dal mondo delle corse motociclistiche. Marquez, pilota di alto livello, ha subito diversi infortuni nel corso della sua carriera, che hanno influito sulla sua partecipazione alle competizioni. La sua presenza in futuro potrebbe dipendere dalla possibilità di recupero e dalla volontà di continuare a gareggiare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Chicho Lorenzo ha espresso preoccupazioni riguardo al futuro di Marc Marquez in MotoGP, suggerendo che il plurititolato pilota potrebbe essere costretto a ritirarsi anticipatamente a causa del suo lungo e complesso infortunio. Marquez non ha ancora conquistato alcuna vittoria nelle prime due gare della stagione 2026, ma ha mostrato buoni segnali nelle Sprint Races, finendo secondo in Thailandia e primo in Brasile. Tuttavia, il pilota non è riuscito a finire la gara principale in Thailandia e ha chiuso al quarto posto a São Paulo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chicho Lorenzo prevede che gli infortuni porteranno Marc Marquez a ritirarsi dal motociclismo.

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