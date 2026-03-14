Facebook stop ai contenuti copiati e più visibilità agli originali

Facebook ha annunciato che introdurrà nuove regole per i contenuti, limitando la diffusione di quelli copiati e dando maggiore visibilità a quelli originali. La piattaforma mira a incentivare la creazione di contenuti autentici e a ridurre le pratiche di duplicazione. La decisione si inserisce in un tentativo di rendere più equo il panorama dei creator sui social.

Il mondo dei creator sui social è diventato sempre più competitivo e complesso. Non tutti, però, giocano secondo le stesse regole. Negli ultimi anni sono aumentati i casi di utenti che ripubblicano contenuti creati da altri, apportando solo piccole modifiche per cercare di aggirare i controlli. Per questo motivo Meta ha deciso di intervenire con maggiore fermezza. L’azienda ha aggiornato le linee guida relative alla monetizzazione e alla distribuzione dei contenuti su Facebook, chiarendo in modo più preciso cosa può essere considerato realmente originale e cosa invece rischia di essere penalizzato dall’algoritmo. La decisione non arriva per caso. 🔗 Leggi su Billipop.com

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