Chi esce dal Grande Fratello stasera 27 marzo 2026 secondo i sondaggi | l' eliminato l' immunità e le anticipazioni

Stasera, venerdì 27 marzo 2026, il Grande Fratello Vip torna in diretta su Canale 5 con una puntata ricca di tensioni e colpi di scena. Secondo i sondaggi sul televoto, si conoscerà l’eliminato di questa settimana, mentre si parlerà anche di chi ha ottenuto l’immunità e delle anticipazioni sui possibili riavvicinamenti tra i concorrenti. La serata promette di essere molto movimentata e ricca di sorprese.

Tensioni, riavvicinamenti e colpi di scena: ecco che cosa succederà al GF Vip stasera Chi esce dal Grande Fratello Vip stasera, venerdì 27 marzo 2026, secondo i sondaggi sul televoto? Il reality torna in diretta tv su Canale 5 con una puntata che si preannuncia particolarmente delicata. Ilary. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chi esce dal Grande Fratello stasera 27 marzo 2026 secondo i sondaggi: l'eliminato, l'immunità e le anticipazioni Articoli correlati Chi esce dal Grande Fratello Vip stasera 24 marzo 2026, ecco il primo eliminato secondo i sondaggi sul televotoIlary Blasi chiuderà il televoto in diretta tv stasera, martedì 24 marzo 2026, e annuncerà il nome del primo eliminato di questa edizione del GF Vip... Anticipazioni Grande Fratello Vip stasera 27 marzo 2026: chi viene eliminato, i sondaggi e le nuove nominationIlary Blasi torna in diretta tv su Canale 5 con una nuova puntata del GF Vip nel bel mezzo delle voci sul rischio di "una chiusura anticipata a causa... Una selezione di notizie su Grande Fratello Temi più discussi: Grande Fratello Vip 8: chi esce stasera? I sondaggi indicano tre concorrenti; Grande Fratello, sondaggi televoto: Berry vs Cassini e sorpresa Todaro, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera; Sarà davvero lui il primo concorrente eliminato del Grande Fratello Vip 2026?; Grande Fratello Vip: chi sarà l'eliminato di questa sera? Ecco cosa dicono i sondaggi. Sondaggi Grande Fratello Vip del 27 marzo: chi rischia staseraIl Grande Fratello Vip torna il 27 marzo in diretta con la conduzione di Ilary Blasi: chi sarà salvato dal pubblico? La decisione del pubblico ... dilei.it Chi è il primo eliminato del Grande Fratello Vip 2026 | Fuori Dario Cassini: Non sono un disonesto!Tra Paola Caruso, Lucia Ilardo, Marco Berry, Todaro, Dario Cassini, Nicolò Brigante e Francesca Manzini c'è il primo eliminato del Grande Fratello Vip 2026. ilsussidiario.net RTL 102.5. . Apprensione nella casa del GF Vip: Alessandra Mussolini, concorrente del reality, ha infatti avuto un malore nella mattinata di ieri. A rassicurare i telespettatori, il comunicato ufficiale rilasciato sui profili social del Grande Fratello: "Alessandra Mu - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com