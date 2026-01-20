Chi è Caterina Licini la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

Caterina Licini è la nuova compagna di Cesare Cremonini, confermando le voci circolate nelle ultime settimane. La loro relazione è stata ufficializzata recentemente, segnando un passo importante nella sfera privata del cantante. Di origini italiane, Caterina ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, entrando nel focus delle cronache di gossip. Questa novità rappresenta un nuovo capitolo sia nella vita di Cremonini sia nella sua sfera privata.

Dopo settimane e mesi di gossip, alla fine c’è stata l’ufficializzazione della storia tra Cesare Cremonini e Caterina Licini. Nell’epoca dei social network, è proprio sul profilo Instagram del cantautore bolognese che la questione è diventata nota.Registrati alla sezione Dossier.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

