Gli ospiti inattesi che costano caro alla Puglia | il piano regionale contro l' assalto dei cormorani

La Regione Puglia si sta preparando a mettere in atto un piano per gestire l'invasione di cormorani che stanno causando problemi nella zona. Il progetto mira a contenere il numero di uccelli senza compromettere l'ecosistema, coinvolgendo autorità e esperti in un intervento mirato. La questione riguarda soprattutto le aree di interesse agricolo e naturale della regione.

La Regione Puglia studia un piano per fronteggiare l'assalto dei cormorani, senza danneggiare l'ambiente. Negli ultimi anni la presenza, sul territorio locale, di questa specie di volatili è sensibilmente cresciuta. Ogni esemplare consuma in media circa 300 grammi di pesce al giorno, pari a circa 10 kg al mese. La predazione mette a rischio le semine di avannotti, oltre a provocare ferite nei pesci che restano negli impianti, con conseguente diffusione di malattie, rallentamento della crescita e aumento dei costi di gestione. I danni riguardano anche il danneggiamento delle reti e delle strutture di contenimento. Il fenomeno interessa tutta la costa pugliese e in particolare le aree dove si trovano gli impianti di acquacoltura, dal Gargano alle province di Bari fino a Taranto e Gallipoli e nelle lagune di Lesina e Varano.