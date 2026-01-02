nel 2025 byd ha superato tesla nelle vendite per la prima volta

Nel 2025, Byd ha superato Tesla nelle vendite globali di veicoli elettrici per la prima volta. I dati ufficiali evidenziano un cambiamento significativo nel mercato dell’auto a zero emissioni, con il gruppo cinese che ha conquistato una quota maggiore rispetto alla storica leader statunitense. Questa svolta rappresenta un punto di svolta nel settore, riflettendo le evoluzioni nelle preferenze dei consumatori e nelle strategie delle case automobilistiche.

I dati sulle vendite globali certificano un passaggio di testimone nel mercato dell’auto elettrica: nel 2025 il gruppo cinese Byd ha venduto più veicoli a batteria della statunitense Tesla, cosa che non era mai accaduta su base annuale. Byd ha consegnato 2,26 milioni di auto elettriche, contro 1,64 milioni di Tesla. Un sorpasso che arriva dopo il 2024, anno in cui il gruppo cinese aveva già superato il competitor americano sul fatturato. Le vendite di Byd nel 2025 sono cresciute del 28 per cento rispetto all’anno precedente, mentre quelle di Tesla si sono ridotte dell’ 8 per cento, con cali diffusi nella maggioranza dei Paesi europei. 🔗 Leggi su Lettera43.it

