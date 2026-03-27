A Napoli, il burlesque si presenta come un fenomeno che va oltre il semplice spettacolo, rappresentando un percorso di emancipazione e rinascita personale. Questo genere artistico invita a riscoprire il proprio corpo e la propria sensualità, offrendo un ambiente in cui molte persone trovano uno spazio di liberazione e confronto con sé stesse. L’attività si sviluppa lontano dai cliché e dai riflettori, concentrandosi sulla dimensione individuale e sulla crescita personale.

Non è solo spettacolo. Non è solo seduzione. Lontano dai riflettori, dai fin troppi cliché, il burlesque si rivela un percorso di liberazione personale, un invito a riscoprire il proprio corpo e la propria sensualità, uno spazio sicuro dove fare pace con sé stessi e, in molti casi, elaborare traumi. Gli sguardi superficiali si soffermano solo a corpi semi nudi e alla fisicità delle artiste che si esibiscono in show dalle atmosfere vintage. Basterebbe anche una semplice ricerca fatta su Wikipedia per scoprire quanto, in realtà, il burlesque sia legato doppio filo all’emancipazione femminile. Un punto di vista che spazza via tanti luoghi comuni alimentati dalla scarsa conoscenza o commenti pressapochisti solo perché si è visto distrattamente uno spettacolo e qualche video su YouTube. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Burlesque a Napoli: tra emancipazione e rinascita l’altra faccia dell’arte che libera corpo e mente

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