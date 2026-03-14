K?d?, un’arte giapponese che utilizza l’incenso come elemento centrale, mira a trasformare questa pratica in un rituale benefico per il corpo e la mente. Questa tradizione si basa su tecniche specifiche che enfatizzano le proprietà calmanti e purificanti dell’incenso, rendendolo un strumento quotidiano per il benessere. La pratica coinvolge diverse fasi e strumenti tradizionali, mantenendo vivo un patrimonio culturale secolare.

Incenso giapponese: storia, che cos'è e per cosa si usa Nel VI secolo i monaci importarono in Giappone un incenso chiamato «Ko» e iniziarono a utilizzarlo, secondo la tradizione buddhista, come rituale di offerta e purificazione legato al culto degli antenati. L’usanza più comune era bruciare bastoncini d’incenso nei templi per trasmettere le proprie preghiere alle divinità: il fumo che saliva verso il cielo rappresentava simbolicamente questo passaggio. Con il termine Kodo si indica anche una vera e propria arte giapponese di apprezzare l’incenso, basata su una struttura di comportamenti codificata nel XIV secolo. Il Kodo comprende tutti gli aspetti legati all’uso e alla contemplazione dell’incenso ed è considerato una delle tre arti classiche giapponesi della raffinatezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - K?d?, l'arte giapponese che trasforma l'incenso in un rituale benefico per corpo e mente

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