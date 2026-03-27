L’Italia può contare su tre giocatori pronti per le prossime partite, mentre ci sono incertezze su Bastoni e Scamacca. Calafiori, Politano e Mancini sono stati valutati come disponibili, anche se non sono escluse alcune riserve. La squadra sta preparando le prossime sfide con alcuni dubbi ancora da risolvere riguardo alla condizione di alcuni elementi chiave.

"> Calafiori, Politano e Mancini: Lo Stato di Forma Azzurro. UDINE, ITALIA – 14 OTTOBRE: Il calciatore Riccardo Calafiori, indossando la maglia dell’Italia, osserva attentamente durante la partita di qualificazione al FIFA World Cup 2026 tra Italia e Israele, disputata presso lo Stadio Friuli. La foto è stata scattata da Marco LuzzaniGetty Images. In vista dell’importante sfida contro l’Irlanda del Nord, l’Italia ha ricevuto buone notizie riguardo all’idoneità di Riccardo Calafiori, Matteo Politano e Gianluca Mancini. Il match, valido per i playoff di qualificazione al Campionato Mondiale del 2026, avrà luogo giovedì a Bergamo con inizio alle 19:45 GMT (20:45 CET). 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Buone notizie per l’Italia: tre giocatori pronti, ma dubbi su Bastoni e Scamacca.

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