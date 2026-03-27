Una forte nevicata ha interessato le Balze di Verghereto giovedì 26 marzo, portando a un accumulo di 130 centimetri di neve. La quantità di precipitazione ha causato disagi e ha richiesto interventi di gestione delle criticità dovute al tempo. La neve ha coperto vaste aree del territorio, creando condizioni di difficoltà per il traffico e le attività locali.

La abbondante e reiterata nevicata di ieri, giovedì 26 marzo, ha portato all'accumulo di 130 centimetri di neve alle Balze di Verghereto La abbondante e reiterata nevicata di ieri, giovedì 26 marzo, ha portato all'accumulo di 130 centimetri di neve alle Balze di Verghereto. Un paesaggio ‘ovattato’ più consono al periodo invernale che a quello primaverile. Questo il bilancio del ciclone adriatico che ha portato la neve fino a quote collinari, addirittura una velocissima spolverata anche a Cesena. I maggiori disagi li hanno patiti gli automobilisti rimasti bloccati, in particolare sulla E45. Mezzi pesanti intraversati e auto bloccate dalla neve, in molti sono stati accompagnati nell’area di servizio di Canili, a Verghereto, mentre nell'area toscana, in alberghi di Pieve Santo Stefano, in attesa di poter riprendere i veicoli. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Bufera di neve, tempo di bilanci: alle Balze di Verghereto 130 centimetri di 'dama bianca'

Articoli correlati

Bufera di neve in provincia di Cesena: il video da VergheretoGravi disagi anche sulla E45 per la bufera di fine marzo che ha causato moltissimi danni in tutta la Romagna.

Aggiornamenti e notizie su Bufera di neve tempo di bilanci alle...

Temi più discussi: Bufera di neve, tempo di bilanci: alle Balze di Verghereto 130 centimetri di 'dama bianca'; Maltempo Islanda, bufera di neve su Reykjavík: vento forte, visibilità ridotta e città paralizzata dal ritorno dell’inverno | VIDEO; Bufera sull’Emilia-Romagna: neve anche in pianura, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco | FOTO; Maltempo Emilia-Romagna per il ciclone Deborah, oltre cento interventi per il forte vento, pioggia e bufera di neve in Appennino: Anche la pianura imbiancata.

Allerta Meteo Sud: il Ciclone Polare Deborah si abbatte su Calabria e Sicilia: bufere di NEVE a bassa quota, VENTO furioso e MAREGGIATE devastanti nel TirrenoLa situazione meteorologica nell’estremo Sud Italia sta precipitando verso una fase di criticità assoluta mentre il Ciclone Polare Deborah sposta il suo raggio d’azione verso lo Jonio. In queste ore, ... strettoweb.com

Maltempo in Emilia Romagna oggi, neve e vento forte: le zone più colpiteAllerta arancione sul territorio. Fiocchi nel Modenese e tra basso Ferrarese e nord Ravennate. Oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco nella regione durante la notte a causa del vento forte ... msn.com

MONTECOPIOLO (RN) - 26/03/2026 Questa era la situazione durante bufera di neve che imperversava ieri pomeriggio su Montecopiolo ma che ora si sta lentamente esaurendo, lasciando dietro di se accumuli superiori al metro oltre i 1000 metri, sull'Appenni - facebook.com facebook

Sono molti gli automobilisti rimasti bloccati a causa della bufera di neve che ha ricoperto le strade nella giornata di giovedì 26 marzo. Bloccata soprattutto la superstrada E45 tra la Romagna e la Toscana. Disagi però anche lungo la provinciale 137, dove un al x.com