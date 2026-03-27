borgomanero al pinocchio la cena solidale a favore del bar in

Domenica 29 marzo, il ristorante Il Pinocchio di Borgomanero organizza una cena solidale a favore del Bar In, un progetto di Briga Novarese. Il progetto coinvolge ragazzi con disabilità, offrendo loro percorsi di studi, formazione in mixology e occasioni di lavoro nel settore. La serata mira a raccogliere fondi per sostenere queste attività e promuovere l'inclusione lavorativa.

Domenica 29 marzo il ristorante Il Pinocchio di Borgomanero ospita una cena solidale a favore del Bar In di Briga Novarese, progetto che supporta ragazzi con disabilità nella formazione come barman, offrendo percorsi di studio, formazione in mixology e reali opportunità di lavoro.Lo chef. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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