A Borgomanero torna la tradizionale cena del Lunzon

A Borgomanero torna la cena del Lunzon, l’appuntamento che richiama da sempre la tradizione del carnevale. La città si prepara a rivivere questa festa popolare, che si perde nel tempo e che ancora oggi unisce molte persone in un momento di festa e condivisione. La serata si svolgerà come da tradizione, con balli e festeggiamenti in attesa della Quaresima.

A Borgomanero torna il tradizionale appuntamento con il Lunzon. Si tratta di una tradizione che si perde nella notte dei tempi, quando chi voleva godersi gli ultimi scorci del carnevale, ballava e festeggiava in attesa del silenzio e della meditazione della Quaresima.Sarà possibile cenare in.

