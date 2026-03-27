' Berlin' commedia ispirata a ' Doris la ragazza misto seta' a Pisa
Sabato 18 aprile alle 21, nello Spazio Balabiott Aps di Pisa, si terrà una commedia intitolata
Nello Spazio Balabiott Aps di Pisa, sabato 18 aprile alle ore 21, vi aspetta una commedia irresistibile, un turbine di energia e suggestioni poetiche. La protagonista dello spettacolo non vi apparirà certo come un personaggio edificante: un po’ avida, un po’ ingenua, Doris vive di espedienti e trova nel sostegno delle donne che incontra (ma soprattutto in quello degli uomini) il modo di farsi strada nella Germania degli anni Venti. La narrazione dei suoi molteplici incontri diventa la storia della sua intera esistenza ma anche, ci auguriamo, il simbolo della precarietà della vita di ognuno.Sballottata ora qua ora là come una piuma nel vento,... 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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