Il Napoli si conferma campione in Serie A, ma il club soffre di una crescita economica limitata e di stipendi elevati rispetto ai ricavi, creando un divario che preoccupa gli analisti.

"> Il Gap Economico del Napoli nel Calcio Europeo. Il Napoli, vincitore del campionato di Serie A 2024-25, si trova ad affrontare una dura realtà economica nonostante i successi sul campo. Secondo l’ European Champions Report 2026 di Football Benchmark, il club partenopeo ha mostrato la crescita più limitata negli ultimi dieci anni tra i campioni delle otto principali leghe europee. Dati alla mano, è chiaro che il tricolore in bacheca non è sufficiente a colmare il divario con le grandi del calcio europeo. Crescita dei Ricavi Operativi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli: campione con crescita limitata e stipendi elevati rispetto ai ricavi.

La polizia ha arrestato un imprenditore vicino ai Casalesi a Perugia.

Nei primi nove mesi dell’anno, Piquadro ha visto i ricavi aumentare rispetto allo stesso periodo del 2022.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Serie A, abbiamo un problema: il Napoli è il campione nazionale che cresce meno in Europa; Wingfoil World Cup: Ernesto De Amicis trionfa a Hong Kong; Arrestato ex campione Andrea Piccolo a Napoli: nella Porsche duemila euro falsi e un manganello; Calano i prezzi delle auto usate in Campania nel 2025: Napoli prima provincia per numero di passaggi di proprietà.

Napoli: campione con crescita limitata e stipendi elevati rispetto ai ricavi.Il Napoli, vincitore del campionato di Serie A 2024-25, si trova ad affrontare una dura realtà economica nonostante i successi sul campo. Secondo l’ European Champions Report 2026 di Football Benchmar ... napolipiu.com

Serie A, il paradosso Napoli: campione d’Italia ma fanalino di coda nella crescita europeaIl Napoli è campione d’Italia ma cresce meno degli altri campioni europei. Non è una bocciatura gestionale, bensì il riflesso di un ecosistema meno performante. gonfialarete.com

Prima del Napoli, l’ultima squadra campione in carica a non riuscire a superare la prima fase della Champions League era sempre allenata da Antonio Conte. Le difficoltà delle sue squadre nelle coppe europee sono note, ma ci sono delle ragioni tattiche per - facebook.com facebook