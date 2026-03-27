Da pochi giorni disponibile sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, la serie turca

Arrivata sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity solo qualche giorno fa, Be my sunshine, ha subito conquistato il cuore di tantissimi fans. Questo nuovo serial drammatico turco segue la formula già sperimentata per altre dizi turca della piattaforma, ovvero quella che vede un nuovo episodio in streaming ogni giorno, reso disponibile allo scoccare della mezzanotte. Cosa ci attende nelle puntate che verranno rese disponibili dal 30 marzo al 3 aprile? Scopriamolo insieme. Trame settimanali Be my sunshine: Haziran e Poyraz organizzano il fidanzamento. La nuova serie turca Mediaset, il cui titolo originale è Ada Masal?, entra nel vivo. In dettaglio i nuovi episodi inediti ci mostreranno Haziran e Poyraz pronti a iniziare la loro collaborazione per ristrutturare il vecchio resort e trasformarlo in un boutique hotel prestigioso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Be my sunshine, anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile della serie tv turca Mediaset Infinity

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