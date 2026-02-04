Tenta di evadere dal carcere di Sollicciano il serial killer delle prostitute

Questa mattina un tentativo di fuga si è concluso senza successo nel carcere di Sollicciano, a Firenze. Vasile Frumuzache, il serial killer delle prostitute tra Prato e la Valdinievole, ha tentato di scappare, ma gli agenti hanno subito intercettato il suo tentativo. Per ora, è stato riportato in cella senza ulteriori conseguenze.

FIRENZE – Tentativo di evasione sventato questa mattina nel carcere di Sollicciano, a Firenze. A tentare di lasciare la detenzione Vasile Frumuzache, il killer delle prostitute fra Prato e la Valdinievole. Intorno alle 10 il personale della polizia penitenziaria ha bloccato il detenuto che aveva tentato di fuggire dal reparto degenza dell’istituto. A darne notizia è il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). Il detenuto, cittadino rumeno ed ex guardia giurata, era ristretto a Sollicciano dal 2025 per motivi di sicurezza, dopo essere stato aggredito nel carcere di Prato da un altro detenuto, parente di una delle vittime dei due omicidi da lui confessati.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Questa mattina, nel carcere di Sollicciano a Firenze, Vasile Frumuzache ha tentato di scappare durante l’ora d’aria.

Vasile Frumuzache, il killer delle escort, ha tentato di scappare questa mattina dal carcere di Sollicciano durante l’ora d’aria.

Il serial killer Vasile Frumuzache tenta di evadere dal carcere: è accusato di aver ucciso e nascosto il corpo di due donneTentata evasione nella mattina del 4 febbraio dal carcere Sollicciano di Firenze, dove il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, ha provato a fuggire d ... ilfattoquotidiano.it

Il killer delle escort tenta di evadere dal carcere, preso e riportato in cellaVasile Frumuzache aveva già scavalcato un primo muro durante l’ora d’aria. Il solo agente di pattuglia lo ha bloccato ... msn.com

Il romeno Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di prostitute fra Prato e Montecatini, fra cui Denisa Paun, ha tentato verso le 10 l'evasione dal carcere di Sollicciano durante l'ora d'aria. Lo riferisce il sindacato di polizia penitenziaria Osapp spiegando che x.com