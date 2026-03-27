Durante il Serale di Amici 25, sono state mostrate immagini di due concorrenti in atteggiamenti particolarmente affettuosi. Le riprese risalgono ai giorni precedenti alla registrazione della seconda puntata, avvenuta giovedì 26 marzo 2026. Le immagini mostrano un bacio tra i due ragazzi, che sembrano aver instaurato un legame particolare nelle settimane precedenti all’evento televisivo.

Sta nascendo un amore alquanto inaspettato nella casetta di Amici 25. Le immagini dei due ragazzi in atteggiamenti piuttosto affettuosi sono state mostrate anche durante il daytime e risalgono ai giorni precedenti alla seconda puntata del Serale, che è stata registrata giovedì 26 Marzo 2026. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono i protagonisti di questa bellissima notizia. E’ finita per una coppia famosissima nata ad Amici Nasce una nuova copia durante il Serale?. All’interno della scuola di Amici 25, il rapporto tra Valentina Pesaresi e Nicola Marchionni si è costruito nel tempo. Il daytime ha mostrato le diverse fasi di questo avvicinamento, fatto di momenti condivisi, dialoghi e una presenza costante l’uno per l’altra. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Amici 25, nasce una nuova coppia durante il Serale: il bacio

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