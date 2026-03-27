A luglio 2024, un uomo di quarantacinque anni è stato fermato in un comune dell'Alta Irpinia durante un controllo delle forze dell'ordine. Dopo aver verificato i documenti e il livello di alcol nel sangue, è stato confermato che stava guidando in stato di ebbrezza. Il procedimento giudiziario si è concluso con l’archiviazione del caso.

Il procedimento cade per un difetto procedurale: all'indagato non fu comunicato il diritto di farsi assistere da un avvocato durante gli accertamenti Luglio 2024. Un uomo di quarantacinque anni viene fermato in un comune dell'Alta Irpinia. Le forze dell'ordine lo controllano e ritengono che stia guidando in stato di ebbrezza. Vengono avviati gli accertamenti di rito. Nel corso delle operazioni, all'uomo non viene comunicato che aveva il diritto di farsi assistere da un difensore. Non è un dettaglio marginale. Nel sistema processuale italiano, questa informativa rappresenta una garanzia fondamentale: la sua omissione ha conseguenze dirette sull'utilizzabilità delle prove raccolte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Alta Irpinia, archiviato un caso di guida in stato di ebbrezza

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