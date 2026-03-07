Almanacco | Sabato 7 marzo | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Sabato 7 marzo è il 66° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 299 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di oggi, San Tommaso, e si ricorda un proverbio di marzo che parla del freddo che si calma a Sant Tomàs. Tra gli avvenimenti principali, nel 1912 Roald Amundsen annuncia di aver raggiunto il Polo Sud, mentre nel 1936 si verificano altri eventi storici.

Sabato 7 marzo è il 66° giorno del calendario gregoriano. Mancano 299 giorni alla fine dell'anno. 1965 - Entra in vigore, in Italia, l'istruzione ecumenica Sacrosanctum Concilium, che autorizza l'uso della lingua italiana in diverse parti della messa. 1985 – Pubblicazione del singolo We Are the World, su iniziativa di Michael Jackson per raccogliere fondi per la carestia in Etiopia. 1988 – La Colombia diventa un membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie. 1996 – Viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto. 2002 – Apertura dei VIII Giochi paralimpici invernali a Salt Lake City, USA. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Oroscopo di oggi, sabato 7 marzo 2026: le previsioni delle stelleL'oroscopo di oggi, sabato 7 marzo 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà. corrierenazionale.it

Oroscopo 7 marzo 2026: il primo sabato del mese porta scintille e incontri sorprendentiAriete Sabato carico di energia e entusiasmo. Le stelle accendono incontri interessanti e una sorpresa può cambiare l’umore della giornata. In amore torna il sorriso. Toro Weekend che parte bene. livornopress.it

