Guida Definitiva agli ICON Swaps – EA SPORTS FC 26

EA SPORTS FC 26 torna con le sfide degli ICON Swaps. Il sistema permette ai giocatori di raccogliere Gettoni completando obiettivi e scambiarli con premi di alto livello nelle Sfide Creazione Rosa. Tra le ricompense, ci sono icone leggendarie, pacchetti e evoluzioni esclusive, rendendo più interessante la modalità di gioco.

Il sistema degli ICON Swaps torna ufficialmente su Football Ultimate Team. Questa iniziativa ti permette di ottenere dei Gettoni (Token) completando obiettivi specifici, per poi scambiarli tramite Sfide Creazione Rosa (SBC) con premi di altissimo livello: dalle ICONE leggendarie a pacchetti massicci ed Evoluzioni esclusive. Come Funzionano gli Scambi. In totale verranno rilasciati 20 Gettoni suddivisi in due momenti della stagione: Primo Blocco (10 Gettoni): Dal 30 gennaio al 20 febbraio.. Secondo Blocco (10 Gettoni): Dal 20 febbraio al 13 marzo.Le SBC per riscattare i tuoi premi rimarranno attive per tutta la durata dell'evento e per una settimana aggiuntiva.

