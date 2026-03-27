Domani, sabato 28 marzo alle ore 18, la Biblioteca Navarria Crifò di Catania ospiterà l’evento dedicato al libro “Sorellanza. La vita in un centro antiviolenza”. L’iniziativa si concentra sulla presentazione dell’opera e sui temi legati alla tutela delle donne e alla lotta contro la violenza di genere. L’incontro si terrà nella sede della biblioteca, senza interventi di figure pubbliche o istituzionali.

Nuovo appuntamento con i libri e con i temi più urgenti del presente alla Biblioteca Navarria Crifò di Catania, dove domani, sabato 28 marzo alle ore 18.00, sarà presentato il volume “Sorellanza. La vita in un centro antiviolenza”, pubblicato da Villaggio Maori Edizioni. L’incontro si terrà nella sala consultazione della biblioteca, in via Naumachia 18b, e offrirà l’occasione per riflettere sul lavoro quotidiano del Centro Antiviolenza Thamaia, realtà attiva da anni sul territorio catanese nel sostegno a donne e minori vittime di violenza. Il libro porta al centro una materia delicata e necessaria, purtroppo ancora drammaticamente presente nelle cronache e nella vita di molte persone. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Alla Biblioteca Navarria Crifò di Catania si presenta “Sorellanza. La vita in un centro antiviolenza”

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