L' Ultimo Orizzonte | alla biblioteca Cannizzaro si presenta il romanzo di Salvatore Castorina

Giovedì 15 gennaio alle ore 17, presso la Sala Rari della Biblioteca Cannizzaro, si terrà la presentazione del romanzo

Giovedì 15 gennaio, alle ore 17, al Palacultura Antonello, nella Sala Rari della Biblioteca comunale Tommaso Cannizzaro, si svolgerà la presentazione del romanzo di Salvatore Castorina "L'Ultimo Orizzonte". Dialogherà con l'autore Wladimiro La Mantia per un viaggio nella memoria e nei misteri. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

