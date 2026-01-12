L' Ultimo Orizzonte | alla biblioteca Cannizzaro si presenta il romanzo di Salvatore Castorina
Giovedì 15 gennaio alle ore 17, presso la Sala Rari della Biblioteca Cannizzaro, si terrà la presentazione del romanzo
Giovedì 15 gennaio, alle ore 17, al Palacultura Antonello, nella Sala Rari della Biblioteca comunale Tommaso Cannizzaro, si svolgerà la presentazione del romanzo di Salvatore Castorina "L'Ultimo Orizzonte". Dialogherà con l'autore Wladimiro La Mantia per un viaggio nella memoria e nei misteri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: "Convers-azioni in Biblioteca": primo incontro alla biblioteca Cannizzaro
Leggi anche: Salvatore Liggeri presenta il romanzo “A due passi dal Tibet: 30 giorni con i monaci tibetani”
Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.
L'infinito Sempre caro mi fu quest’ermo colle, e questa siepe, che da tanta parte dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma, sedendo e mirando, interminati spazi di lá da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete io nel pensier mi fingo; ove per poco il - facebook.com facebook
Il nuovo orizzonte nel rapporto tra sistema finanziario e politica industriale x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.