AI | Quali opportunità e rischi per lavoro pensioni e welfare?

Abbiamo chiesto al Dottor Perfetto di commentare un approfondimento sulle sfide e le potenzialità legate all’intelligenza artificiale. La discussione si concentra su come le innovazioni tecnologiche possano influenzare il mondo del lavoro, delle pensioni e del welfare. L’intervento analizza i possibili effetti di queste tecnologie sui sistemi sociali e sulle modalità di occupazione, senza entrare in giudizi o interpretazioni soggettive.

Abbiamo chiesto al Dottor Perfetto di commentare attraverso un elaborato una delle recenti edizioni del Tg Lavoro & Welfare condotto dall’ex Ministro del Lavoro Cesare Damiano, dal titolo ‘ Per l’occupazione dei giovani emerge il rischio intelligenza artificiale’, da cui é emerso che l’impatto non é uguale per tutti i settori, ma colpisce maggiormente quelli ad alta scolarizzazione, rispetto, chiaramente ai lavori manuali, ove non é possibile sostituire il lavoro manuale con l’AI. L’AI, ci dice Perfetto che ha accettato l’invito a esprimere per il nostro portale la sua opinione, “ è come una moneta a due facce, dove la testa è l’opportunità, e la croce è il rischio”.🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

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