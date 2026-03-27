Agricoltura Pamela Minoletti è la nuova direttrice di Cia Novara Vercelli Vco

Pamela Minoletti è stata nominata nuova direttrice della Cia Novara Vercelli Vco dal Comitato esecutivo dell'associazione. La nomina segue il pensionamento del precedente direttore, che ha raggiunto il limite di età. La scelta si inserisce nel processo di aggiornamento della struttura organizzativa dell’associazione.

Pamela Minoletti è la nuova direttrice della Cia Novara Vercelli Vco. La decisione, assunta dal Comitato esecutivo dell'associazione, segna un passaggio importante nel percorso di rinnovamento della struttura, che avviene per il sopraggiunto limite di età del direttore uscente Daniele Botti. Contestualmente, Federico Sironi assume il ruolo di vice direttore unico. La nuova direttrice, 37 anni di Verbania, porta con sé un'esperienza consolidata in ambito organizzativo e gestionale, maturata all'interno del sistema Cia e in altri contesti professionali. La sua nomina risponde alla volontà di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni, rafforzando al tempo stesso la capacità dell'associazione di affrontare le sfide che attendono il settore agricolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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