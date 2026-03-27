Durante la puntata di venerdì 27 marzo di Affari Tuoi, si è verificato un episodio di caos in studio mentre Domenico, proveniente dal Molise, era in gara. La situazione ha causato un'interruzione della musica di sottofondo, mentre il pubblico ha espresso il proprio disagio con un fragoroso urlo. Oltre al concorrente, anche Herbert Ballerina è rimasto presente durante l'evento.

Caos ad Affari Tuoi, dove nella puntata di venerdì 27 marzo a giocare è Domenico del Molise. Oltre alla sua simpatia, ad attirare l'attenzione è sempre Herbert Ballerina. Il comico, da tempo spalla di Stefano De Martino, presenta la sua solita invenzione. Questa volta è il filtro per non apparire nelle foto di gruppo, ossia un cono da mettere in testa. Quanto basta a scatenare una donna del pubblico che urla "sei un genio". E il conduttore di Rai 1, stupito: "Guarda, c'è qualcuno che urla e dice che 'sei un genio'". Poco prima un altro colpo di scena: la musica che accompagna Herbert nella sua invenzione, non parte. "Non c'è la musica - dice il comico -, non parte". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "non parte la musica" poi l'urlo dal pubblico: caos in studio

Articoli correlati

Leggi anche: Affari Tuoi, i The Jackal creano il caos in studio

Affari Tuoi, De Martino sbrocca: "Uno normale?", caos in studioNella puntata di Affari tuoi del 4 gennaio, il concorrente Danilo da Pescina (Abruzzo), assistito dalla mamma Annamaria, gioca una partita...

How Losing Everything Led to 11.8 Million Followers | MotoMan Podcast #014

Contenuti e approfondimenti su Affari Tuoi

Temi più discussi: Affari Tuoi, stasera non va in onda: ecco quando torna De Martino; Affari Tuoi non va in onda stasera: perché Stefano de Martino salta la puntata del 26 marzo e quando torna in onda; Affari Tuoi, De Martino cancellato (ma la Rai farà ascolti record): perché salta la puntata; Affari Tuoi non va in onda giovedì 26 marzo: cambio di programmazione Rai.

Affari tuoi, la gaffe fa piangere (dal ridere) De Martino: Questa me la tatuo. Poi lacrime e maxi vincitaNella nuova puntata del 27 marzo gioca Domenico, il bimbo cattivo dello show che torna a casa con 100mila euro. De Martino si diverte insieme al pubblico in una delle partite più divertenti in assolut ... libero.it

Manuel ad Affari Tuoi ha il pacco nero: Mi servono soldi per il mutuo, ma la cifra non è il massimoNella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino di lunedì 23 marzo, la partita di Manuel dal Piemonte insieme alla sorella Gloria ... fanpage.it

Il papà di Domenico ad #AffariTuoi dice Ad Maiorca invece di Ad Maiora, De Martino non riesce a smettere di ridere x.com

Affari Tuoi La partita di Domenico e suo padre Fernando è memorabile. Quanto portano a casa - facebook.com facebook