Affari Tuoi De Martino sbrocca | Uno normale? caos in studio

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa il 4 gennaio, il concorrente Danilo di Pescina ha vissuto una partita complessa, eliminando premi di valore elevato e rifiutando varie offerte. La sua strategia ha portato a un finale con due pacchi rimasti, uno da 1 euro e l’altro da 75mila. La sua reazione ha generato tensioni in studio, suscitando discussioni tra i presenti e il conduttore.

Nella puntata di Affari tuoi del 4 gennaio, il concorrente Danilo da Pescina (Abruzzo), assistito dalla mamma Annamaria, gioca una partita altalenante: elimina premi alti come 300mila, 100mila e 200mila euro, rifiuta diversi cambi pacco e offerte del Dottore (da 30mila a 35mila euro), arrivando alla fine con due pacchi rimasti (1 euro e 75mila). Alla fine accetta l’ultima proposta di 26mila euro, scoprendo poi che il suo pacco iniziale conteneva solo 1 euro.Il momento clou, quello in cui De Martino "sbotta" con il pubblico, avviene durante la seconda proposta di cambio pacco. Mentre Danilo riflette, il conduttore interpella come al solito gli spettatori "opinionisti" Lupo e Thanat, ma poi si sofferma su un nuovo componente del pubblico, un uomo elegante vestito di tutto punto in mezzo a un parterre solitamente più informale e colorito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, De Martino sbrocca: "Uno normale?", caos in studio Leggi anche: Affari Tuoi, lezioni di “stupidera”: Stefano De Martino si strozza e sputa in studio Leggi anche: Affari Tuoi, De Martino canta “sarà perché ti amo”: festa grande in studio Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Affari tuoi, lo scivolone di De Martino sulla Juventus: Non possiamo dirlo, poi la maxi-vincita (amara); Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene. Il Dottore sbanca a Capodanno; Mi porto il lavoro da casa, De Martino gioca ad 'Affari Tuoi' anche in vacanza; Stefano De Martino vuole portare Affari Tuoi a Milano, avrebbe detto: Voglio stare più vicino a mio figlio. Affari tuoi, De Martino sbotta con il pubblico: "Non c'è uno normale qua". Il Dottore regala un assegno nel finale - Nella nuova puntata del 4 gennaio Danilo, insieme a mamma Annamaria, torna a casa felice con 26mila euro offerti dal Dottore. libero.it

