Sweet Banana di Federico Cantelli analisi e recensione della fragranza

Federico Cantelli presenta la sua nuova fragranza, Sweet Banana, lanciata nel 2025. È una creazione del profumiere stesso, che firma anche il profumo. La fragranza ha già attirato l’attenzione degli appassionati, che vogliono scoprire se questa novità mantiene le promesse. Il profumo si distingue per le note dolci e fruttate, che richiamano proprio la banana, e si presenta come un’essenza fresca e avvolgente allo stesso tempo. La presentazione ufficiale è stata accompagnata da recensioni che ne analizzano i dettagli e

Sweet Banana – Lanciata nel 2025, è una fragranza del brand italiano Federico Cantelli, il suo naso è lo stesso Federico Cantelli. Federico Cantelli. Federico Cantelli è il più giovane naso italiano. Il suo percorso è cominciato all’età di 16 anni nei periodi estivi come apprendista presso le più grandi aziende italiane produttrici di essenze. Il suo percorso formativo è terminato col diploma acquisito nel 2020 presso l’Università di Firenze. La preparazione delle fragranze è esclusivamente artigianale, dalla composizione alla macerazione in appositi contenitori in vetro, dal filtraggio a mano all’inserimento della fragranza nei flaconi tramite appositi rubinetti per non far stressare il profumo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sweet Banana di Federico Cantelli, analisi e recensione della fragranza Approfondimenti su Sweet Banana 2025 Rakugan di J-Scent, analisi e recensione della fragranza Hydrangea di J-Scent, analisi e recensione della fragranza Hydrangea di J-Scent, lanciata nel 2017, è una delle fragranze rappresentative del brand giapponese. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Sweet Banana 2025 Sweet Banana di Federico Cantelli, analisi e recensione della fragranzaSweet Banana – Lanciata nel 2025, è una fragranza del brand italiano Federico Cantelli, il suo ... msn.com Ingredienti banana: 3 pz cioccolato fondente: 300 g AL VAPORE: 5 MIN cannella: 1 g La salsa limone: 1 pz zucchero vanigliato: 1 g acqua: 1 l Inoltre mele rosse: 2 pz mandarini: 1 pz menta: 15 g bastoncini di cannella: 2 pz miele: 30 g tè nero: 2 pz facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.