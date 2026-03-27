A Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi trasmesso nel pomeriggio su Canale 5, si è concluso con una decisione che ha sorpreso i telespettatori. La puntata ha visto una delle scelte più insolite mai registrate nel corso della trasmissione. Durante l’episodio, sono intervenuti anche commenti di una delle opinioniste, che ha espresso il suo disappunto. La puntata è stata seguita da reazioni sui social e discussioni tra il pubblico.

Uomini e Donne continua ad andare in onda, imperterrito, nel pomeriggio di Canale 5. Ma stavolta il dating show di Maria De Filippi ha davvero sorpreso il pubblico, con una delle scelte più strane di sempre. Al netto delle anticipazioni e degli spoiler s’intende, che non mancano mai. Sara Gaudenzi ha deciso di lasciare il programma con uno dei suoi due corteggiatori, all’improvviso. Non la solita pioggia di petali rossi, ma un momento carico di tensione sul quale ha avuto da ridire l’opinionista Tina Cipollari. L’insolita scelta di Sara Gaudenzi. Se è vero che le anticipazioni non mancano mai quando si parla di Uomini e Donne, quel che è andato in scena nel pomeriggio di giovedì ha comunque superato le aspettative. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - A Uomini e Donne va in scena la scelta più strana di sempre. E Tina si infuria

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