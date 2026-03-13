Uomini e Donne anticipazioni | Tina attacca Sara e lascia lo studio dopo la scelta

Durante una registrazione di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha criticato pesantemente Sara Gaudenzi dopo che quest’ultima ha scelto Alessio Rubeca. Dopo l’intervento, Tina ha deciso di lasciare lo studio senza salutare la ragazza. La scena si è svolta in un clima di forte tensione, con il pubblico presente che ha assistito alla scena senza intervenire.

Durante una registrazione molto tesa di Uomini e Donne, Tina Cipollari critica duramente Sara Gaudenzi dopo la scelta con Alessio Rubeca e decide di lasciare lo studio senza salutarla. Emergono nuovi particolari sulla scelta improvvisa di Sara Gaudenzi, che ha deciso di terminare il suo percorso come tronista a Uomini e Donne lasciando lo studio insieme al corteggiatore Alessio Rubeca, accompagnata dalla tradizionale e romantica pioggia di petali rossi. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la decisione di Sara sarebbe arrivata al termine di una registrazione particolarmente tesa, conseguenza diretta di quanto accaduto il giorno precedente, quando Matteo Stratoti avrebbe utilizzato toni molto accesi nei confronti della tronista, provocando un malore a Sara e un richiamo verbale da parte della conduttrice Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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