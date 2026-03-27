A Milano, dal 1° al 29 aprile, si svolge la terza edizione di Big City Life, una rassegna organizzata dall’ArmaniSilos e dalla Fondazione Piccolo America. La manifestazione si concentra sulla rappresentazione delle grandi città attraverso il cinema, con una serie di proiezioni dedicate alla narrazione urbana. L’evento si svolge presso i locali dell’ArmaniSilos e coinvolge diverse opere filmiche.

Dal 1° al 29 aprile, ArmaniSilos e la Fondazione Piccolo America presentano la terza edizione di Big City Life, rassegna che mette al centro la metropoli come soggetto narrativo. Cinque film, cinque registi, cinque città. Un percorso che attraversa New York, Napoli, Istanbul, Parigi e Hong Kong per osservare come lo spazio urbano entri nelle storie fino a diventarne parte attiva. Il progetto nasce dalla collaborazione tra le due realtà e si inserisce nel programma culturale del Silos, da tempo impegnato sul cinema e sulle nuove generazioni. L’idea è semplice: guardare alle immagini in movimento come strumento per leggere la città contemporanea. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - A Milano, il cinema torna a raccontare le grandi città

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