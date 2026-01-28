29 Gennaio | oroscopo segno per segno e almanacco

Oggi, 29 gennaio, si scopre l’oroscopo del giorno. Chi è nato in questo giorno si distingue per essere determinato e razionale, con una spinta naturale verso l’innovazione pratica. Le previsioni segno per segno offrono indicazioni chiare su come affrontare la giornata.

Oggi è il 29 gennaio. Chi è nato in questo giorno è determinato e razionale, con una forte inclinazione all’innovazione pratica. È una persona che ama migliorare ciò che esiste, con metodo e visione concreta del futuro. Proverbio del giorno: Non v’è gallina o gallinaccia che di Gennaio uova non faccia. Fatti salienti: Nel 1886 Karl Benz deposita il brevetto della prima automobile a motore. Nel 1996 un incendio distrugge il Teatro La Fenice di Venezia; la ricostruzione, conclusa nel 2003, restituisce al mondo uno dei suoi simboli culturali più importanti. ArieteIn amore, hai bisogno di chiarezza e oggi puoi ottenerla, se eviti lo scontro.🔗 Leggi su Veronasera.it

Il 10 gennaio 2026, offriamo un'analisi dettagliata dell'oroscopo segno per segno e dell'almanacco quotidiano.

