Non più Zara? Gli effetti della guerra nel fast fashion

La guerra in Medio Oriente ha causato l'interruzione di molti voli e la chiusura dello spazio aereo nella regione. Di conseguenza, anche le aziende di fast fashion come Zara hanno subito ripercussioni sulla catena di approvvigionamento e sulla distribuzione dei prodotti. Le tensioni militari hanno portato a cancellazioni di voli e a limitazioni logistiche che interessano direttamente il settore della moda.