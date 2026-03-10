Non più Zara? Gli effetti della guerra nel fast fashion
La guerra in Medio Oriente ha causato l'interruzione di molti voli e la chiusura dello spazio aereo nella regione. Di conseguenza, anche le aziende di fast fashion come Zara hanno subito ripercussioni sulla catena di approvvigionamento e sulla distribuzione dei prodotti. Le tensioni militari hanno portato a cancellazioni di voli e a limitazioni logistiche che interessano direttamente il settore della moda.
Anche la moda sente il flagello della guerra in Medio Oriente. I bombardamenti in Iran e altri Paesi della regione hanno provocato la cancellazione di molti voli e la chiusura dello spazio aereo. Questa misura sta generando una serie di disagi per i grandi retailer internazionali, che vedono ritardi e annullamenti delle spedizioni originarie del Bangladesh, India e Pakistan. Le conseguenze sulle catene di forniture globali dei brand di moda, specialmente di fast fashion, sono imminenti. Secondo l’agenzia Reuters, fabbricanti che lavorano per grandi catene di distribuzione di moda hanno segnalato che molta merce, che aveva come destinazione finale il mercato europeo, si trova bloccata nel sud dell’Asia per la sospensione dei voli nel Golfo. 🔗 Leggi su Formiche.net
