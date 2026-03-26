Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, giunto alla sua 57ª edizione, si conferma come un evento centrale per il settore della bellezza. La manifestazione continua a crescere grazie a strategie di internazionalizzazione e innovazione, che attraggono espositori e visitatori da diverse parti del mondo. La conferma dell’appuntamento nel 2026 evidenzia la sua posizione stabile nel calendario fieristico dedicato al settore.

Bologna, 26 mar. - (Adnkronos) - Internazionalizzazione e innovazione sono i fattori chiave che continuano a sostenere la crescita di Cosmoprof Worldwide Bologna 2026, giunta alla 57ª edizione e confermata come appuntamento imprescindibile per l'industria della bellezza. Lo ha dichiarato Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. Con oltre 3.000 espositori provenienti da 68 Paesi e visitatori attesi da circa 150 nazioni, Cosmoprof rafforza il proprio profilo globale e la capacità di attrarre operatori da tutto il mondo. Il settore cosmetico, ha sottolineato Zannini, si distingue per una costante capacità di innovazione, grazie agli investimenti in ricerca da parte delle aziende. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Zannini, Cosmoprof cresce grazie a internazionalizzazione e innovazione

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