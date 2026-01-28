Torino Cairo alla mostra su Meroni | Grande emozione vedere le sue maglie Leggendaria ala era il mio idolo da bambino

Urbano Cairo si è emozionato ieri a Torino, visitando la mostra dedicata a Gigi Meroni. Il presidente del Torino ha potuto vedere da vicino le maglie dell’ex giocatore, leggendaria ala che lui stesso ammirava da bambino. Durante la visita, Cairo ha commentato quanto sia stato speciale rivedere le sue immagini e ha ricordato il suo legame con Meroni, simbolo di stile e passione, anche grazie alle bandiere con la sua effigie che sventolavano nelle due curve durante il match tra Como e Torino.

Mercato Torino, dopo Tchoca assalto a Kumbulla per puntellare la difesa: è sfida ad un altro club di Serie A! Calciomercato Roma, Carrasco ha detto sì! Intreccio Wolfe col Liverpool: intanto c’è il via libera dei Friedkin Calciomercato Serie A: idea Disasi per la difesa della Fiorentina, la Juventus si muove per il nuovo attaccante! Jacquet, c’è la fila per il gioiello del Rennes! 3 big europee in corsa: trattive già avviate! Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: svelato il piano per il post Sommer Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. Leggendaria ala, era il mio idolo da bambino» Approfondimenti su Gigi Meroni Cassano: «De Laurentiis il mio idolo. Si è messo sulle scale per non mettere i nomi arabi dietro le maglie e se n’è sbattuto i coglioni» Antonio Cassano ha commentato la vittoria del Napoli in Supercoppa, sottolineando l’atteggiamento di Aurelio De Laurentiis. L’AVVERSARIO. Emozione Possanzini: "Donadoni mio idolo sin da ragazzino. E ora lo sfido...» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gigi Meroni Argomenti discussi: Cairo: Toro ottima squadra, ora serve continuità. Preso Obrador, Petrachi lavora giorno e notte; Cairo 'ci tengo a rinforzare il Torino, regalo a me e a tifosi'; Torino umiliato, proteste a Como e Baroni: Mi assumo tutte le responsabilità; La mostra fotografica Torino 1946 - 2016. Settant'anni dal primo voto delle donne a disposizione dei Comuni. Torino, Cairo alla mostra su Meroni: «Grande emozione vedere le sue maglie. Leggendaria ala, era il mio idolo da bambino»Torino, il patron del club Urbano Cairo ha visitato la mostra dedicata a Gigi Meroni, ex giocatore di Como e Toro, nonché poliedrico artista fuori dal campo Le bandiere con la sua effigie sventolavan ... calcionews24.com Cairo promette il regalo di gennaio: Rinforzo il Toro, lo devo ai tifosi e a me stessoIl mercato di gennaio come occasione, come promessa e anche come gesto simbolico. Urbano Cairo sceglie parole che parlano direttamente ai tifosi del Torino, ma che allo stesso tempo raccontano una fas ... giornalelavoce.it Marco Mazzocchi attacca Urbano Cairo e La Gazzetta dello Sport dopo il 6 a 0 subito dal Torino contro il Como. Unico appunto: nella storia della presidenza Cairo, il Toro ha perso anche 7 a 0 un paio di volte. - facebook.com facebook Il #Torino collassa a #Como, ma #Cairo conferma #Baroni: i possibili motivi La goleada di #Como, le proteste dei tifosi e la decisione di continuare con #Baroni #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.