Yohji Yamamoto Giacca ‘a-1 Deck’ Yohji | Caratteristiche e…

Una nuova giacca della linea Yohji Yamamoto, denominata ‘a-1 Deck’, è stata presentata recentemente. La descrizione fornisce dettagli sulle caratteristiche del capo e sui materiali utilizzati, senza includere opinioni o commenti personali. L’articolo contiene anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite tali collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice ‘A-1 Deck’: quando lo stile militare incontra l’estetica giapponese. La giacca ‘A-1 Deck’ rappresenta un punto di incontro cruciale tra la tradizione militare americana e la filosofia di design radicale di Yohji Yamamoto. Il modello ricalca fedelmente il taglio classico della giacca da pilota A-1, ma ne decostruisce l’anima attraverso una rilettura tipica del brand: asimmetria, volumi inaspettati e una palette cromatica che sfida le convenzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tutto quello che riguarda Yohji Yamamoto Giacca

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