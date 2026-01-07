hublot e yohji yamamoto hanno fatto un nuovo orologio

Hublot e Yohji Yamamoto hanno collaborato alla creazione di un nuovo orologio, unendo l’innovazione tecnica con l’estetica raffinata. Questa collaborazione riflette un approccio condiviso alla ricerca di qualità e originalità, andando oltre le convenzioni del settore. L’orologio rappresenta così un esempio di come due realtà, diverse ma complementari, possano incontrarsi per dare vita a un prodotto che incarna eleganza e creatività.

C'è un legame profondo che unisce Hublot a Yohji Yamamoto. E non è solo che entrambi siano creatori e attori nel mondo del lusso, del bello, ma è qualcosa che ha molto più a che fare con la visione. Con il pensare a qualcosa e provare a smontarlo, ripensarlo, osando con coraggio e convinzione anche sfidando le convenzioni, anzi proprio abbattendole. Così se per Hublot - in principio - è stato il famigerato cinturino in caucciù legato a un quadrante in oro, per il leggendario stilista giapponese è stato - a partire dagli anni Ottanta - la ridefinizione stessa del concetto moda, impiegando il nero come risposta agli eccessi ai dettami del settore. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

