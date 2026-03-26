Il campionato mondiale di motocross si avvicina al terzo evento stagionale, che si terrà a Frauenfeld, in Svizzera. Yamaha si prepara a partecipare con le squadre impegnate nelle categorie MXGP, MX2 ed EMX, pronte a competere sul circuito locale. La partecipazione delle moto Yamaha è confermata per tutte e tre le classi principali del campionato.

Il Mondiale Motocross si prepara ad affrontare il terzo appuntamento stagionale e Yamaha arriva a Frauenfeld, in Svizzera, con ambizioni importanti in tutte le classi principali. Il fine settimana svizzero ospiterà infatti il terzo round del Campionato del Mondo FIM di Motocross MXGP e MX2, affiancato dal secondo appuntamento stagionale dei campionati europei EMX250 ed EMX125. Per il team Monster Energy Yamaha Factory MXGP, l’appuntamento svizzero rappresenta un passaggio significativo della stagione. Dopo due gare iniziali disputate su tracciati particolari e non abituali, Frauenfeld offre finalmente un circuito conosciuto, un elemento che potrebbe rivelarsi determinante per ritrovare riferimenti più solidi e accelerare il processo di crescita già avviato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Yamaha pronta per il GP di Svizzera: MXGP, MX2 ed EMX puntano in alto a Frauenfeld

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