iphone aggiornamento rende piu facile passare ad android

Apple ha lanciato un aggiornamento di iOS 26.3 che permette di passare più facilmente da iPhone ad Android. Ora, con uno strumento integrato, gli utenti possono trasferire i dati senza dover scaricare app esterne. Basta aggiornare il telefono e seguire le istruzioni per migrare i contenuti in modo più semplice e veloce.

un aggiornamento di iOS 26.3 introduce uno strumento di trasferimento dati integrato che semplifica la migrazione verso dispositivi Android, senza richiedere app esterne. l’aggiornamento si fundamenta su un nuovo framework di migrazione delle app e consente di spostare una notevole quantità di dati mantenendo un’attenzione particolare a privacy e sicurezza. trasferimento dati iphone a android con ios 26.3. funzionalità principali. lo strumento di migrazione è incluso direttamente nel sistema operativo e non necessita di download aggiuntivi. per avviare la procedura è sufficiente avere entrambi i dispositivi nelle vicinanze, connessi alla stessa rete Wi?Fi e con bluetooth attivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

