X-Files | Himesh Patel affianca Danielle Deadwyler nel reboot di Ryan Coogler

Il reboot di X-Files prodotto da Hulu ha scelto Himesh Patel come co-protagonista, affiancandolo a Danielle Deadwyler. La conferma arriva da Deadline, che riporta l’annuncio ufficiale riguardo al cast della nuova serie. Himesh Patel è noto per aver recitato in

Il nuovo corso di X-Files ha trovato i suoi eredi. Dopo l’annuncio di Danielle Deadwyler, Deadline conferma che Himesh Patel (Station Eleven, Yesterday) è stato scelto come co-protagonista del reboot ordinato da Hulu. La serie, prodotta da 20th Television e Onyx Collective, non vedrà il ritorno di Mulder e Scully, ma introdurrà due personaggi originali: due agenti dell’FBI profondamente diversi per metodi e background che stringeranno un legame inaspettato dopo essere stati assegnati a una divisione chiusa da tempo, dedicata ai fenomeni inspiegabili. Il progetto ha ricevuto ufficialmente il via libera per il pilot, che sarà scritto e diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther e del pluri-premiato Sinners. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Ryan Coogler ha trovato i suoi agenti FBI. Saranno Danielle Deadwyler e Himesh Patel i protagonisti del pilot ordinato da Hulu per il reboot di X-FILES ideato dal regista di "Sinners". Il progetto, di recente, ha ottenuto la "benedizione" di Gillian Anderson. #Seri x.com