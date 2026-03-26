WWE | Ecco quanto prese Kim Kardashian a WrestleMania 24

Durante WrestleMania 24, Kim Kardashian ha partecipato come ospite, ricevendo un compenso specifico per la sua presenza. L’evento, noto per le sue esibizioni e incontri di wrestling, ha visto anche la partecipazione di altri personaggi e celebrità, creando un palinsesto ricco di momenti unici e di grande richiamo mediatico. La presenza di ospiti speciali è una consuetudine della manifestazione, che attira sempre grande attenzione.

Wrestlemania è quell’evento in cui capitano cose iconiche ed uniche, e non mancano mai ospiti ed annunciatori speciali. In particolare, nel 2008 per WrestleMania 24, edizioni in cui ebbe luogo il ritiro di Ric Flair, come ospite speciale si ebbe Kim Kardashian, che in quegli anni stava iniziando ad acquisire molta popolarità. La influencer venne chiamata per annunciare il numero di spettatori presenti nell’arena come sempre si fa per le grandi occasioni. L’ex commentatore di SmackDown Jonathan Coachman ha recentemente rivelato che venne pagata ben $25.000 per questo compito, dove si contarono circa 70.000 spettatori. L’annuncio venne fatto... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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